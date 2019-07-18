شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تصمت منظمة العفو الدولية عن جرائم النظام القطرى؟.. حقوقى يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد هيثم شرابى الباحث الحقوقى، انتقادات منظمة العفو الدولية، بشأن قانون الجمعيات الأهلية الجديد، واصفا هذه المنظمة بالساعية لخلق حالة فوضى فى البلاد باسم حقوق الإنسان والعمل الأهلى.

وأكد "شرابى" فى تصريحات خاصة أن منظمة العفو الدولية تصمت عن كل الجرائم التى تتم فى تركيا وقطر، معللا ذلك بوجود مصالح بين المنظمة وبين تركيا وقطر، مضيفًا: "هذه المنظمة تتلقى تمويلات من الدوحة التى تشترى وتمول أغلب هذه المنظمات".

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وأشار إلى أن قانون الجمعيات الأهلية الذى أقره مجلس النواب، تم اقراره بعد مناقشات عديدة والأخذ بآراء المتخصصين، كما أنه جاء ملبيًا لمعظم مطالب الجمعيات الأهلية فى مصر، واستجاب بنسبة 80% من المطالبات التى جاءت خلال الحوار المجتمعى حول هذا القانون.

وكشف "شرابى" عن أن منظمة العفو الدولية، لها أذرع داخل مصر من خلال بعض المؤسسات الحقوقية، مضيفًا: "هذا المنظمات تريد تمويلات مفتوحة دون أى ضوابط قانونية حتى لا يمكن محاسبتها أو مراجعة حساباتها، كما أن هذه المنظمات الدولية تسعى إلى حالة فوضى فى مجال العمل الحقوقى فى البلاد".