شكرا لقرائتكم خبر عن فى 10 نقاط .. تعرف على انجازات "افريقية النواب" بدور الانعقاد الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعما لتعزيز التوجه المصرى نحو القارة السمراء، نفذت لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، على مدار الدور الرابع من الفصل التشريعى الأول، خطة متكامله فى هذا الصدد، وتحركت فيها على عده مستويات الداخلى منها والخارجى.

وشملت الخطة عدة محاور رئيسية عملت عليها اللجنة بالتوازى خلال الدور الرابع أولها ما يتعلق بالجانب الحكومى، للوقوف علي الأنشطة والأستراتيجات التى تتبناها لدعم التوجه المصرى نحو قلب القارة السمراء، فى إطار توجهات القيادة السياسية، والمحور الثانى تمثل فى سلسلة اللقاءات مع سفراء الدول الأفريقية، وذلك فى إطار تعزيز العلاقات المصرية الإفريقية وبحث سبل التعاون والمحور الثالث تمثل فى لقاءات متنوعه مع المتخصيصين والمعنين بالملف، وأخيراً الزيارات الخارجية.

ونستعرض أبرز ما قامت به اللجنة بالدور الرابع علي النحو الاتي :

1- عقدت اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الرابع (71) إجتماعاً استغرق (140) ساعه عمل.

2- لقاءات السفراء والوفود عددها (27) لقاءاً

Advertisements

3- إجتماعات الوزراء ورؤساء الهيئات العامة بلغ (16) إجتماعاً

4- موضوعات متنوعة عددها (29) موضوع.

5- نظر اللجنة 21 طلب إحاطة مقدمة من النواب.

6- نظمت اللجنة 3 زيارات ميدانية خلال الدور الرابع

7- قامت اللجنة بـ12 زيارة خارجية.

8- جمعيات الصداقة البرلمانية عددها 15 جمعية.

9- بلغ عدد الوفود الرسمية والشعبية التي استضافتها اللجنة (4).

10- المشاركة في المنتديات والمؤتمرات الدولية والمحلية (15).