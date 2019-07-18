4 أرقام هامة عن معدل مشاركة قطاع الاتصالات فى الناتج المحلى الإجمالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل حجم الناتج المحلى لقطاع الاتصالات فى مصر، إلى قرابة الـ 80 مليار جنيه فى آخر إحصائية نشرتها وزارة الاتصالات، وفيما يلى 5 معلومات عن مشاركة قطاع الاتصالات فى الناتج المحلى الاجمالى: - حجم الناتج المحلى الاجمالى لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصل إلى 80.1 مليار جنيه فى 2018 . - حجم الناتج المحلى الاجمالى لقطاع الاتصالات بلغ 70.2 مليار جنيه فى 2017. Advertisements - معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى السنوى لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الى 14.1% فى 2018 مقارنة بنحو 12.5% فى 2017 بمعدل نمو 12.8%. - ساهم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى إجمالى الناتج المحلى لمصر بمقدار 3.5% فى 2018 مقارنة بنحو 3.0% فى 2017 بمعدل نمو 16.7%.

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