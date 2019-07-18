مصرع عامل صدمه قطار في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد المواجدي:

لقي عامل مصرعه، بعد أن صدمه قطار داخل محطة سكك حديد المنيا، اليوم الخميس، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة.

وتلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي في المديرية، بمصرع سيف خالد فرغلي 18 عاما، عامل، ومُقيم بمركز ملوي، حينما صدمه قطار بمحطة سكك حديد مدينة المنيا.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنيا العام تحت تصرف النيابة التي باشرت التحقيقات.