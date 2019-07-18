علماء آثار في إسرائيل يكتشفون مسجدا في صحراء النقب عمره 1200 سنة

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب- (د ب أ):

قال علماء آثار في إسرائيل إنهم اكتشفوا بقايا مسجد عمره 1200 سنة على الأقل، في صحراء النقب جنوب إسرائيل.

وقال الباحثون إنه لم يتم حتى الآن اكتشاف مبنى آخر مشابه في هذه المنطقة.

وأوضح جون سليجمان و شاهار زور، رئيسا فرق التنقيب عن الآثار في هيئة الآثار الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن "الكشف عن مثل هذا المسجد الصغير، الذي يعود لإحدى المدن في القرن السابع والثامن الميلادي، أمر نادر، خاصة وأنه يقع في المنطقة الموجودة شمال مدينة بئر السبع".

عثر على بقايا المسجد في مدينة رهط البدوية.

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ويرجح الباحثون أن هذا المسجد المربع الأضلاع، المكشوف من أعلى، والذي له محراب مستدير، كان يستخدم من قبل مزارعين في المنطقة، وأشاروا إلى أن قبلة المسجد هي مكة.

كما عثر الباحثون أثناء عمليات التنقيب على مزرعة تعود للقرنين السادس والسابع الميلادي، كانت تتكون من منازل بها غرف معيشة، وأفنية داخلية، ومخازن، ومواقد لإعداد الطعام.

قال عالم الآثار الإسرائيلي، جدعون أفني، إن المسجد هو أقدم مساجد فترة صدر الإسلام التي يتم الكشف عنها في المنطقة التي تعرف اليوم بإسرائيل، وهي المنطقة التي سيطر عليها العرب عام 636.

ورأى الباحثون أن اكتشاف مسجد بالقرب من مستعمرة زراعية دليل على التغير الثقافي والديني الذي طرأ على البلد في ذاك الوقت.

تقع مدينة رهط على بعد نحو 100 متر جنوب غرب القدس التي يعتبرها المسلمون أولى القبلتين وثالث الحرمين، بعد مكة والمدينة (المنورة).