مساعد وزير الشباب يتفقد أعمال مشروعات الطرح الاستثماري في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

تفقد الدكتور محمد عبدالقادر، مساعد وزير الشباب والرياضة، اليوم، مراكز الشباب بمحافظة الدقهلية لمتابعة تنفيذ مشاريع الطرح الاستثماري.

رافق مساعد وزير الشباب، رياض جمال الدين، وكيل الوزارة بالدقهلية، ومحمد القوصي، معاون وزير الشباب والرياضة و عبد الحميد محمود، عضو مكتب مساعد الوزير .

وأكد "عبد القادر"، أن الدكتور أشرف صبحي، كلف بتكثيف المتابعات الميدانية لمراكز الشباب والوقوف علي آخر تطورات مشاريع الطرح الاستثماري بمراكز الشباب.

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شملت الزيارة مركز شباب المدينة بميت غمر ومركز شباب مدينة أجا ومركز شباب الخيارية التابع لإدارة شباب المنصورة.

بدأت الجولة بتفقد حمام السباحة بمركز شباب مدينة ميت غمر، والذي قارب على الانتهاء والتأكيد على طرح المساحة غير المستغلة خلف الاستاد لإنشاء النادي الاجتماعي، وطرح المساحات علي السور لإنشاء محلات تجارية.

كما زار مركز شباب مدينة أجا وتفقد مكان قاعة المناسبات التي تأتي بنظام حق الانتفاع، ووجه بسرعة طرح المساحة علي سور المركز لإنشاء محلات تجارية.