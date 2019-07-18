بسبب مصرف.. مقتل فلاح وإصابة 5 آخرين بطلقات نارية إثر مشاجرة في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقي فلاح مصرعه، فيما أصيب 5 أشخاص آخرين، في مشاجرة بالأسلحة النارية في إحدى قرى مركز الحامول بكفر الشيخ، بسبب الخلاف علب مصرف أرض زراعية.

التفاصيل بدأت في الظهور عندما تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، بمديرية الأمن، بورود بلاغًا لمركز شرطة الحامول، يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة النارية في إحدى قرى مركز الحامول، وسقوط قتيل وإصابة آخرين.

انتقل الرائد محمد هاني عصر، رئيس مباحث مركز شرطة الحامول، ومعاونيه، تحت إشراف العقيد توفيق جاد، رئيس فرع البحث الجنائي بالحامول، إلى مكان الواقعة رفقة قوة أمنية، وفرضت قوات الأمن طوقًا أمنيًا بمحيط المشاجرة، وتمكنوا من السيطرة عليها، وضبط أطرافها.

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وتبين أن المشاجرة حدثت بين (طرف أول "م.ح - 43 سنة – فلاح - مصاب بطلق ناري بالبطن - ولقي مصرعه متأثرًا بإصابته"، و"م.ص - 68 سنة – فلاح - مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس واشتباه نزيف بالمخ" ونجله "و.م - 24 سنة – فلاح - مصاب برش خرطوش باليد اليمنى"، وشقيق الثاني "ع.ص - 62 سنة، مصاب برش خرطوش بالوجه والرأس")، وطرف ثان "ن.ل - 56 سنة - مصاب بكدمة في العين"، ونجليه "ر.ن - 38 سنة – فلاح - مصاب باشتباه نزيف بالبطن والمخ - وجرى تحويله لمستشفى السلام الدولي بالمنصورة لاستكمال علاجه"، و"م.ن - 25 سنة – فلاح"، و"ع.ق - 19 سنة – فلاح"، وشقيقه "م.ق - 22 سنة – فلاح".

وكشفت التحقيقات المبدئية، أن المشاجرة بدأت بمشادة كلامية بين الطرفين، بسبب خلافات علي مصرف خاص بأرض زراعية، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل طرف على الآخر بالضرب محدثين الإصابات السابق ذكرها.

وبمواجهة طرفي المشاجرة، تبادلا الاتهامات فيما بينهم بتعدي كل طرف منهما على الآخر بالضرب وإحداث إصابتهم، فيما تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم السابع وبحيازته السلاح المستخدم في الواقعة، (عبارة عن بندقة خرطوش أجنبية الصنع عيار 12 مم) و3 فوارع من نفس العيار.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.