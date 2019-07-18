"التعليم" تُصدر منشورًا بشأن إجراءات عقد الامتحان الورقي لطلاب أولى ثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منشورًا للمديريات التعليمية بشأن الإجراءات الخاصة بالامتحان الورقي المقرر عقده لطلاب الصف الأول الثانوي، وفق الجدول المعتمد من وزير التربية والتعليم، والتي تبدأ اعتبارًا من 21 يوليو وحتى 4 أغسطس 2019.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الخميس، تضمن المنشور ضرورة أداء الطلاب الذين لديهم فرصة ثانية إلزامية الامتحان، والتأكيد على عدم انتظار نتيجة الشكوى المقدمة من حدوث عطل بالمنظومة الإلكترونية للامتحان الذي عقد في مايو ٢٠١٩.

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وأكدت الوزارة أن الطالب الذي يتخلف عن أداء امتحان الفرصة الثانية الإلزامية يكون باق للإعادة.

وسمحت الوزارة للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسي حيث إن الامتحان يُعقد بنظام الكتاب المفتوح.

كما تضمن المنشور اتباع جميع الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير امتحانات النقل طبقًا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، سواء للمدارس الحكومية أو الخاصة، وكذا الإجراءات اللازمة لضمان سرية الامتحان، بالإضافة لتولي كل مديرية تعليمية مسئولية إعلان نتائج الامتحان.