الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح يتوجه الى مصر لحضور نهائي كأس افريقيا

افاد تلفزيون "النهار " الجزائرية بأن الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح توجه صباح اليوم الخميس 18 جويلية 2019 إلى العاصمة المصرية لحضور نهائي كاس افريقيا للأمم 2019 Advertisements

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