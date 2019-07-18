10 أسباب لفشل بريطانيا في الخروج من الاتحاد

هناك 10 أسباب وقفوا وراء خروج لندن من الاتحاد الأوروبي والتي كانت اخر محاولاتها قد بائت بالفشل واعتراف رئيسة وزراء تيريزا ماي البلاد بالفشل ومن ثم تقديم استقالتها لعدم قدرتها على تحقيق هذا المطلب.

اليكم الأسباب :

1- بريطانيا ليس لديها خطة للبريكست من الأساس

حيث يقول لورد بريدجس وزير البريكست ( المكلف بملف خروج بريطانيا من الاتحاد ) " اود ان أقول انه كان دليل واضح على مكتبي يقول " كيف ستفعلها بريطانيا " حيث لم يكن هناك خطة "

2_ الاتحاد الأوروبي كان لديه خطة لبقائه

يعلق فرانسوا هولاند رئيس فرنسا السابق " اذ اكان الانسحاب سهل من الاتحاد هذا يعني انتهاء مشروع الاتحاد الأوروبي "

فيما يضيف امين عام المفوضية الاوربية مارتن سلماير " ان خروج بريطانيا هي مشكلة بقاء بالنسبة للاتحاد الأوربي "

3_ الخروج يعني الخروج ولكن على ارض الواقع هل تعني ذلك ؟

" من المفاجئ ان ترى رئيسة الوزراء انها عرفت الخروج بأصعب العبارات الممكنة " فيليب هاموند

4 _ القاعدة الأولى في السياسة " يجب ان تكون قادرا على العد "

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حيث يقول رئيس موظفي تريزا ماي جيفين بارويل " دعت رئيسة الوزراء تريزا ماي للانتخابات يونيو 2017 لأنها تعتقد أنها كانت تعرف أن الحسابات البرلمانية كانت صعبة بالفعل"

5_ الحديث حول الموضوع كان مستمرا ومتناولا بشئ من الاستهتار " كانت الساعة تدق دائما "

حيث يعلق رئيس مفاوضات البريكست للاتحاد الأوربي ميشيل بارنييه قائلا " كنت اسمع عن الحديث عن خروج بريطانيا من الصحفيين والسياسيين في المملكة المتحدة دائما وان مفاوضاته امر سهل وستمر بسرعة في

حين اني اندهشت من مثل هذه الاحاديث "

6_ لم يكن هناك ثمة تهديد من جانب بريطانيا

يقول ديفيد دافيس سكرتير البريكست السابق " في أي مفاوضات يجب ان تمتلك القدرة على ان تعتزل بعيدا يجب ان تكون قادرا على قول ان لم يتم هذا الامر سوف اغادر وعلى الطرف الاخر ان يصدق هذا التهديد "

7_ مشكلة الحدود بريطانيا مع ايرلندا لم تنتهي بعد

ويضيف نائب رئيس حكومة ايرلندا سيمون كافني "حيث كان الشغل الشاغل هو الا يحدث ما يعطل سير المفااوضات بغض النظر لمشكلة الحدود مع ايرلندا "

8_ الاتحاد الأوربي كان لديه امل في اتغير بريطانيا رأيها

9 _ نواب البرلمان لم يتمكنوا من الموافقة على اي شئ

10_ المشوار من البداية سوء فهم

حيث يقول اول رئيس للمفوضية الاوربية فرانس تميرمانس " انه بالنسبة لالمانيا فان الاتحاد الاوربي يمثل لها اكثر بكثير من سوق تجاري بل ان الاتحاد هو قدرها "