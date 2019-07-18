وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز باستكمال مشروع حدائق الملك عبدالله العالمية في الرياض، بوصفه مشروعًا واحدًا متكاملًا من دون تجزئته إلى مراحل، وتوفير جميع متطلبات تنفيذه.
ووفقًا لوزارة الشئون البلدية السعودية فقد تم اليوم توقيع عقد استكمال المشروع، الذي يأتي تماشيًا مع خطة التحول الاقتصادي"رؤية 2030"، في زيادة الرقعة الخضراء وتحسين جودة الحياة.
أوضح أمين منطقة الرياض، طارق الفارس، أنه إنفاذًا للتوجيه قامت الأمانة بطرح المشروع في منافسة للتنفيذ، وقد تمت ترسية العقد على مجموعة زيد الحسين وإخوانه، بتكلفة إجمالية بلغت1.6 مليار ريال (حوالي 426 مليون دولار)، ومدة تنفيذ قدرها 30 شهرًا، ويجري حاليًا التجهيز للبدء في استكمال التنفيذ والعمل على إنجاز المشروع وفق الجدول الزمني المحدد.
يعد المشروع أحد المشاريع النوعية بالرياض، ويضم مبنى رئيسيًا صمم على شكل هلالين ضخمين متداخلين يضمان مجموعة من العناصر، منها متحف نباتي، وحديقة الوادي، وحدائق مائية، وحدائق عالمية، وحديقة للطيور، وأخرى للفراشات وحديقة الضوء.
كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان يوجه باستكمال مشروع عملاق في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.