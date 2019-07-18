8 ملايين مصحف مترجم إلى 50 لغة عالمية لحجاج بيت الله الحرام

بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فى المملكة العربية السعودية، ممثلة بوكالة شؤون المطبوعات والبحث العلمى، استعداداتها لانطلاق برنامج توزيع المطبوعات فى موسم حج هذا العام، من خلال تزويد الحجاج بكتب المناسك عند دخولهم المملكة، وتوزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف

الشريف وترجمات معانيه، إضافة إلى بعض الكتب الإرشادية عند مغادرتهم.

وقالت الوزارة عبر حسابها على تويتر: "الشؤون الاسلامية تجهز ثمانية ملايين مصحف وترجمات معانيه من هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لحجاج

بيت الله الحرام بـ"50" لغة عالمية فى مختلف منافذ المملكة والمشاعر المقدسة.

ويهدف البرنامج إلى نشر الوعى الشرعى بين الحجاج والدعوة إلى الالتزام بالمنهج الصحيح عقيدةً وعبادةً وسلوكاً، إضافة إلى إرشاد الحجاج فى أداء نسكهم على الوجه الصحيح، وإفادتهم فى أمور دينهم ومخاطبتهم بلغاتهم حيث عملت الوكالة على ترجمة كتب المناسك والكتب الإرشادية إلى اللغات المختلفة.