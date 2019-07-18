وصول أول رحلات الحجاج إلى ميناء جدة السعودي

وصلت إلى ميناء جدة الإسلامي، اليوم الخميس، أولى رحلات حجاج بيت الله الحرام القادمين بحراً، حيث وصلت عبارة من ميناء سواكن بالسودان، وعلى متنها 1633 حاجاً.
ورحب رئيس الهيئة العامة للموانيء السعودية، المهندس سعد بن
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المهندس سعد الخلب قوله إن الخطة التشغيلية المعدة لحج هذا العام 1440 هجرية، تستهدف استقبال 22 ألف حاج عبر ميناء جدة الإسلامي، بزيادة عن عددهم االعام السابق بنسبة 37%، وذلك عبر 22 رحلة تقوم بها 4 عبارات.
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