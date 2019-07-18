جنرال أمريكي : سنعمل بدأب لإتاحة المرور بحرية في الخليج

قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي، إن بلاده ستعمل بدأب للتوصل إلى حل لإتاحة المرور بحرية في الخليج.



وأضاف ماكينزي - في مؤتمر صحفي بالعاصمة السعودية الرياض، أوردته قناة (العربية) الإخبارية اليوم الخميس : "أن القيادة تتحدث مع دول

أخرى بشأن حرية الملاحة في الخليج وسوف تعمل بدأب ؛ للتوصل إلى حل يتيح المرور بحرية في الخليج".



من جهته.. قال قائد القوات المشتركة بتحالف دعم الشرعية في اليمن الأمير فهد بن تركي:

"إن قوات التحالف العربي ترافق السفن في البحر الأحمر، حيث أن يجرى ذلك عند مضيق باب المندب " .



وكان القائد الأمريكي كينيث ماكينزي قد زار، في وقت سابق، القاعدة الأمريكية؛ لاستعراض بعض الأسلحة الإيرانية التي استهدفت الأراضي السعودية من خلال ميليشيات الحوثي، وذلك بحضور قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي.

