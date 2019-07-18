وزير النقل الجزائري الأسبق يمثل أمام القضاء بتهمة الفساد المالي

مثل اليوم الخميس، عضو مجلس الأمة الجزائري، عمار غول، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العليا الجزائرية، بصفته وزير النقل الأسبق، للاستماع إلى أقواله في التهم الموجهة إليه في إطار قضيتي الفساد

المتعلقتين برجلي الأعمال علي حداد ومحي الدين طحكوت.وكانت النيابة العامة لدى المحكمة العليا قد باشرت إجراءات المتابعة القضائية ضد عمار غول في أعقاب تنازله عن حصانته البرلمانية طوعا طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور، وذلك وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية ضده بصفته وزيرا سابقا في القضيتين المتعلقتين بالمدعوين علي حداد ومحي الدين طحكوت بسبب أفعال يعاقب عليها القانون.