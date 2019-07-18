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مقتل 14 مهاجرًا في حادث مروري بتركيا

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 أعلنت وسائل إعلامية تركية أن نحو 14 مهاجرا غير شرعي لقوا مصرعهم ، كما أصيب آخرون، اليوم الخميس، إثر تحطم الحافلة التي كانوا يستقلونها بالقرب من الحدود التركية - الإيرانية

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وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن سائق الحافلة فقد السيطرة على عجلة القيادة على طريق سريع بالقرب من بلدة "أوزالب" الواقعة شرقي البلاد، ما أدى إلى وقوع الحادثة .
ويعبُر عدد كبير من المهاجرين إلى تركيا في محاولة للوصول إلى أوروبا عن طريق اليونان، حيث لقي 10 مهاجرين غير شرعيين حتفهم الشهر الماضي، بعدما تجاهلت حافلتهم إنذارات التوقف بالقرب من الحدود التركية-اليونانية.
 
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