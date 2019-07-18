الحرس الثوري: احتجاز ناقلة أجنبية تهرب النفط

أعلن الحرس الثوري الإيراني الخميس أنه احتجز "ناقلة نفط أجنبية"، كانت تقوم حسب تعبيره ب"تهريب المحروقات" في منطقة الخليج، وأفاد موقع "سيبا نيوز" الموقع الرسمي للحرس الثوري، أنه تم اعتراض الناقلة الصهريج في الـ14 من يوليو "جنوب جزيرة لارك" في مضيق هرمز، من دون تقديم تفاصيل حول اسم الناقلة أو العلم الذي ترفعه.



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