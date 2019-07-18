شهيدان جراء هجوم انتحاري بسيناء في مصر

قال مصدران، أحدهما أمني والآخر طبي، اليوم الخميس، إن مجنداً من قوات الأمن المصرية ومدنياً استشهدا بينما أصيب ثلاثة مجندين في هجوم انتحاري بموقف للسيارات بمدينة الشيخ زويد في محافظة شمال سيناء.
وأضاف المصدران أن الهجوم وقع في الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي.
وتقاتل القوات المصرية منذ فترة إرهابيين يقفون وراء سلسلة من الهجمات على قوات الأمن ومدنيين في شمال سيناء.
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