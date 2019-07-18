بريطانيا: نريد بعث رسالة لإيران بضرورة خفض التصعيد

قالت وزيرة الدفاع البريطانية بيني موردونت، اليوم الخميس، أنه من المهم بعث رسالة واضحة لإيران مفادها أن لندن تدعو طهران إلى التراجع وخفض التصعيد.

وأضافت موردونت إن بلادها على حق في قلقها على حماية تجارتها في مضيق هرمز.

وقالت الوزيرة، "نحن على حق في قلقنا على حماية تجارتنا في مضيق هرمز".

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واحتجزت بريطانيا ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق وقالت لندن إن سفناً إيرانية اقتربت من السفينة البريطانية "بريتيش هيريتدج"، التي تشغلها شركة "بي.بي" النفطية، في المضيق.