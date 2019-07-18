كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أردوغان" يدرس إمكانية شراء مقاتلات روسية من طراز سو 35 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مصدر عسكري تركي، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيدرس إمكانية شراء طائرات مقاتلة روسية من طراز سو 35.

وقال المصدر: "ما زال من السابق لأوانه الحديث عن شراء تركيا لمقاتلات روسية من طراز سو 35. رئيسنا سيقيم هذا الموضوع المهم. وسيقدم بيانا أيضًا".

في وقت سابق اليوم، قال الرئيس التنفيذي لشركة روستيخ الحكومية في روسيا، سيرجي تشيمزوف، إن موسكو مستعدة لتوصيل طائرات مقاتلة من طراز سو 35 إلى تركيا إذا عبرت الأخيرة عن هذه الرغبة.

يوم الأربعاء، قالت الولايات المتحدة، إن شراء تركيا لأنظمة الدفاع الجوي الروسية S-400 قد جعل من المستحيل إبقاء أنقرة في برنامج طائرة مقاتلة من طراز F-35.