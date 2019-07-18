كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحزاب كوريا الجنوبية تدعم "مون جاي أون" في خلافه التجاري مع اليابان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد تنحية المشاحنات المعتادة جانبا، تعهدت الأحزاب الليبرالية والمحافظة في كوريا الجنوبية بالتعاون لمساعدة حكومة سول على الانتصار في الخلاف التجاري مع اليابان.

بعد اجتماع بين قادة الأحزاب والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-أون اليوم الخميس، أعلنوا عن خطط لإنشاء هيئة طوارئ "وطنية" للرد على تشديد الرقابة التجارية اليابانية على بعض صادرات التكنولوجيا إلى كوريا الجنوبية.

ونددوا بالتدابير اليابانية باعتبارها "انتقامًا اقتصاديًا غير عادل" من شأنه أن يضر بشكل خطير بالعلاقات الثنائية والتعاون.

كما دعا زعماء الأحزاب المحافظة مون إلى اتخاذ خطوات دبلوماسية أكثر عدوانية، مثل السعي لعقد قمة مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أو إرسال مبعوث خاص إلى اليابان.

تقول كوريا الجنوبية إن الإجراءات اليابانية قد تضر باقتصادها المعتمد على التصدير.

