كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحزاب كوريا الجنوبية تدعم "مون جاي أون" في خلافه التجاري مع اليابان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
بعد اجتماع بين قادة الأحزاب والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-أون اليوم الخميس، أعلنوا عن خطط لإنشاء هيئة طوارئ "وطنية" للرد على تشديد الرقابة التجارية اليابانية على بعض صادرات التكنولوجيا إلى كوريا الجنوبية.
ونددوا بالتدابير اليابانية باعتبارها "انتقامًا اقتصاديًا غير عادل" من شأنه أن يضر بشكل خطير بالعلاقات الثنائية والتعاون.
كما دعا زعماء الأحزاب المحافظة مون إلى اتخاذ خطوات دبلوماسية أكثر عدوانية، مثل السعي لعقد قمة مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أو إرسال مبعوث خاص إلى اليابان.
تقول كوريا الجنوبية إن الإجراءات اليابانية قد تضر باقتصادها المعتمد على التصدير.