كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سريلانكا تفتح بوابات الخزان بعد هطول أمطار غزيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت فرق الإنقاذ السريلانكية، اليوم الخميس، بإجلاء العديد من العائلات التي تعيش بالقرب من نهر كيلاني في العاصمة كولومبو والمقاطعة الوسطى بعد أن تم فتح بوابات السد في خزان لاكسابانا عقب هطول الأمطار الغزيرة.

ويعد الخزان الواقع في المقاطعة الوسطى أحد أكبر الخزانات في سريلانكا.

وقال مركز إدارة الكوارث (DMC)، في بيان، إن بوابات السد تم فتحها بعد ظهر اليوم الخميس، وتم حث الذين يعيشون بالقرب من نهر كيلاني على توخي الحذر والانتقال إلى الأراضي المرتفعة.

كما نصحت مركز إدارة الكوارث الناس بالامتناع عن الاستحمام في الأنهار أو البحر بسبب الظروف الجوية السيئة.

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وقالت إدارة الأرصاد الجوية، في آخر تقرير لها عن حالة الطقس، إنه من المتوقع حدوث انخفاضات غزيرة تبلغ حوالي 150 مم في مقاطعتي وسط وساباراغاموا وفي منطقتي جالي وماتارا، في الجنوب، في الأيام القليلة المقبلة.

كما يمكن توقع انخفاضات غزيرة تزيد عن 100 ملليمتر في العاصمة كولومبو وغامباها، في ضواحي كولومبو.

وقال قسم الأرصاد الجوية إن الرياح القوية يمكن توقعها في أنحاء كثيرة من الجزيرة حتى 20 يوليو.

