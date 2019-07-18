كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الأفغاني يبدأ عملية لتعقب المسلحين في المقاطعة الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حاكم الاقليم اليوم الخميس ان قوات الجيش الافغاني بدأت عملية عسكرية لتعقب المسلحين في منطقة مارجا بمقاطعة هلمند الجنوبية.

وصرح ياسين خان لوكالة انباء ((شينخوا)) "ان افراد الجيش الوطنى الافغانى بالتنسيق مع الشرطة ووكالة المخابرات الوطنية بدأوا عملية التنظيف فى مارجا فى وقت مبكر من صباح اليوم، لقد قاموا بتطهير دائرة نصف قطرها 4 كم على مشارف المنطقة من مسلحى طالبان بحلول الظهر".

وأضاف المحافظ أن المسلحين قاموا خلال العملية بتفجير سيارة، مما أدى إلى إصابة جندي بجروح طفيفة بينما كانت قوات الأمن على علم بالهجوم.

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وسوف تستمر الغارة حتى يتم تطهير المنطقة من المسلحين.

كما تعرف مقاطعة هلمند، التي تشتهر بزراعة الخشخاش، بأنها معقل لطالبان.

وأشار المحافظ إلى أن العمليات العسكرية كانت مستمرة أيضًا في مناطق كاجاكي وسانجين ونهري سراج وجارمسير المجاورة وتم القضاء على أكثر من 30 مسلحًا وجرح العديد من الأشخاص الآخرين منذ بدء الغارات قبل أسبوعين.

