كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على رئيس الوزراء الباكستاني السابق بسبب قضية فساد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وسائل الإعلام المحلية أن فريقا من المكتب الوطني للمساءلة في باكستان اعتقل اليوم الخميس رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب رابطة نواز الإسلامية الباكستانية شهيد خاقان عباسي بسبب قضية فساد.

كما تم إلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق فيما يتعلق بالفساد المزعوم في منح عقد استيراد الغاز الطبيعي المسال إلى شركة كان فيها أحد المساهمين بنفسه خلال فترة ولايته.

وأكد متحدث باسم رابطة مسلمي باكستان عملية الاعتقال، قائلًا إن عباسي كان مسافرًا إلى مدينة لاهور شرقًا من إسلام أباد لحضور مؤتمر صحفي عندما تم اعتقاله.

وقالت قنوات اخبارية محلية ان من المقرر ان يمثل عباسى امام بنك الشعب النيبالى صباح الخميس فى قضية الغاز الطبيعى المسال، لكنه تخطى ذلك، مضيفة انه تم القبض عليه بسبب عدم تعاونه فى قضية الفساد ضده.

