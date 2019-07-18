كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليونان: مناقشة الإصلاح الضريبي مع الحكومة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجتمع كبار المسؤولين من المؤسسات الدائنة في أثينا مع الحكومة المحافظة الجديدة في البلاد بعد الانتخابات العامة التي أجريت هذا الشهر.

اوضح مسؤولون حكوميون ان ممثلي المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي وصندوق إنقاذ منطقة اليورو يعقدون اجتماعات اليوم الخميس مع خمسة وزراء على الأقل.

تخطط حكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس الجديدة لتخفيض الضرائب التي تم رفعها خلال ثلاث عمليات إنقاذ دولية متتالية وفاقمت المشقة للعديد من اليونانيين. وقد انتهى برنامج الإنقاذ النهائي في أغسطس الماضي.

تؤيد مؤسسات الإنقاذ، التي تمتلك معظم ديون اليونان وشروط السداد، تخفيف معدلات الضرائب على نطاق واسع لكنها تضغط أيضًا على الحكومة للالتزام بأهداف أداء الميزانية الصارمة.

