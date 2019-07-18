كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيتنام تتخلص سنويًا من حوالي 25 مليون طن من النفايات الصلبة المنزلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وفق ما نقلته وسائل الإعلام المحلية عن وزارة الموارد الطبيعية والبيئة في البلاد أن فيتنام تتخلص سنويًا من حوالي 25 مليون طن من النفايات الصلبة المنزلية، 70٪ منها مدفونة في مدافن النفايات و30٪ محترقة أو محولة إلى سماد.

و حسبما نقلت صحيفة يومية تيان فون (بايونير) عن الوزارة أن هانوي وحدها تتخلص من 6000 طن من النفايات الصلبة كل يوم، 90 ٪ منها مدفونة في مقالب القمامة.

ونقلت صحيفة "VnExpress" على الإنترنت عن نجوين ثونج هين، رئيس قسم إدارة النفايات التابع لوزارة النفايات، أن ما يصل إلى 70 في المائة من النفايات الصلبة المحلية مدفونة، لكن العديد من مدافن النفايات لا تفي بالمتطلبات البيئية، مما يؤدي إلى تلويث البيئة ويعني فشل فيتنام في إعادة تدوير معظم النفايات.

كما تشجع وزارة الموارد الطبيعية والبيئة المحليات على بناء محطات تحويل النفايات إلى طاقة للمساعدة في تحقيق هدف الدولة المتمثل في خفض معدل دفن النفايات الصلبة في مدافن النفايات إلى 30 بالمائة بحلول عام 2025.

