كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تعرض على تركيا بيع طائرات مقاتلة من طراز Su-35 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسؤول روسي رفيع المستوى ان موسكو مستعدة لبيع طائرات مقاتلة لتركيا بعد أن استثنت الولايات المتحدة تركيا من برنامج طائراتها المقاتلة.

وأوضح سيرجي شيمزوف، رئيس شركة روستك الروسية التي تسيطر عليها الدولة، في بيان اليوم الخميس ان موسكو ستكون على استعداد لبيع طائراتها المقاتلة من طراز Su-35 إلى تركيا إذا اعربت أنقرة عن اهتمامها.

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء أن تركيا تم طردها من برنامج F-35 لشرائها أنظمة الدفاع الجوي الروسية S- 400، مشيرة الي ان النظام الروسي سيضعف برنامج الطائرات المقاتلة الأمريكية.

بدأت تركيا في استلام مكونات S-400 الأسبوع الماضي في تحد للاعتراضات الأمريكية.

