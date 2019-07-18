كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد النازحين إلى أكثر من 50000 بعد زلزال إندونيسيا المدمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول في إدارة الكوارث اليوم الخميس إن أكثر من 130 شخصا أصيبوا وأن أكثر من 50000 شخص فروا إلى ديارهم بعد زلزال بلغت قوته 7.2 درجة بمقاطعة شمال مالوكو بشرق إندونيسيا.

وقال المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث أجوس ويبووو إنه تم العثور على عملية الإجلاء والسكان الجرحى في مقاطعة هالماهيرا سيلاتان بالمقاطعة.

وصرح لوكالة انباء ((شينخوا)) عبر الهاتف "ارتفع عدد الذين تم اجلاؤهم بشكل كبير، حيث كان حوالى 54 الف شخص يأخذون الملاجئ بعد الزلزال، ويعانى ما يقرب من 131 اخرين من الجروح".

وقال المتحدث إن ما مجموعه 34 شخصًا أصيبوا بجروح خطيرة و97 آخرون أصيبوا بجروح طفيفة.

وقال إن قفزة الأرقام جاءت عندما تمكن موظفو وكالة الكوارث من الوصول إلى معظم المناطق المتضررة من الزلزال وجمع البيانات.

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وقبل ذلك بيوم، ذكرت الوكالة أن عدد النازحين داخليًا كان قرابة 3000.

وقال أغوس إن الهزات دمرت ما يقرب من 1000 منزل في المنطقة.

وكشف المتحدث أن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم كانوا يأخذون الملاجئ في 15 مركزًا للإجلاء مع مرافق تشمل مبنى المكاتب الحكومية والمساجد والخيام المؤقتة.

ووقع زلزال بلغت قوته 7.2 درجة قبالة مقاطعة شمال مالوكو مركزه على بعد 62 كم شمال شرق مدينة لابوها وعلى عمق 10 كم، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء.

كما تعرضت اندونيسيا مرارًا وتكرارًا للزلازل لأنها تقع على منطقة معرضة للخطر من الزلزال تسمى "حلقة النار في المحيط الهادئ".