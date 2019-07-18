كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 58 شخصا وإصابة أكثر من 29000 بسبب حمى الضنك في سريلانكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وفقا لما نقلته ادارة الاعلام الحكومية عن وحدة الاوبئة اليوم الخميس ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس حمى الضنك فى سريلانكا الى 58 بينما اصيب اكثر من 29 الف شخص بالفيروس حتى الان هذا العام.

وحتى يوم الأربعاء، تم الإبلاغ عن 29123 حالة إصابة بحمى الضنك، حيث تم الإبلاغ عن أكبر عدد من الحالات في منطقة كولومبو مع 6297 حالة، تليها جامباها، في ضواحي كولومبو، مع 3825 حالة وجالي مع 2724 حالة.

وحث الخبراء الطبيون الناس على التماس العناية الطبية الفورية إذا كانوا يعانون من ارتفاع في درجة الحرارة والقيء غير المنضبط وألم في البطن والدوخة وانخفاض في البول.

وقال أحد علماء الأوبئة "يحتاج جميع مرضى الحمى إلى الراحة ويجب عليهم الامتناع عن الذهاب إلى العمل أو المدرسة". "حمى الضنك النزفية يمكن أن تكون قاتلة."

كما طلب الخبراء الطبيون من النساء الحوامل طلب دخول المستشفى على الفور في اليوم الأول للحمى.

