كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبرص تحتجز 12 إسرائيليًا لمدة 8 أيام بتهمة اغتصاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت محكمة قبرص بحبس 12 إسرائيليًا يقضون عطلاتهم في الدولة الواقعة في شرق البحر المتوسط لمدة ثمانية أيام بعد أن زعمت امرأة بريطانية تبلغ من العمر 19 عامًا أنها تعرضت للاغتصاب.

منع القاضي تونيا نيكولاو الصحفيين من حضور جلسة اليوم الخميس لأن بعض المشتبه بهم كانوا من القاصرين. وقال مسؤول السفارة الإسرائيلية يوسف ورمبراند إن أعمار المشتبه بهم تراوحت بين 15 و18 عام.

وقع الاغتصاب المزعوم في وقت مبكر من يوم الأربعاء في نفس الفندق في منتجع أيا نابا الشهير في قبرص حيث كانت المرأة والإسرائيليون يقيمون منفصلين. وحضر بعض اباء المشتبه فيهم جلسة المحكمة وانهاروا بالبكاء.

