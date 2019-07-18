كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط كمية كبيرة من المخدرات في يانغون بميانمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وفقا لما ذكرته اللجنة المركزية لمكافحة تعاطي المخدرات اليوم الخميس أن سلطات ميانمار صادرت مجموعة كبيرة من العقاقير المخدرة بقيمة 200 مليون كيات (133333 دولار امريكى) من منزل بمنطقة يانجون بميانمار.

وتم الاستيلاء على قوة الشرطة المشتركة فى بلدة تاموى بمدينة يانغون بعد ظهر اليوم.

كما تمت مصادرة اجمالى 33800 قرص منبّه قيمته 84.5 مليون كيات (56333 دولار امريكى) من منزل بالبلدة، الى جانب 120 جرام من الهيروين بقيمة 12 مليون كيات (8000 دولار امريكى).

وتشمل العقاقير المضبوطة ايضا 1.34 كجم من الميثامفيتامين البلوري (ICE) بقيمة 107.2 مليون كيات (71،467 دولار أمريكي)، 290 جرام من الماريجوانا و3600 كبسولة ترامادول، على التوالي.

ورفعت الشرطة دعوى ضد مشتبه به بموجب قانون المخدرات والمؤثرات العقلية في البلاد.

