كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موسكو توضح حقيقة وجود قوات برية روسية في إدلب السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دحضت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، تقريرًا صدر مؤخرًا عن وكالة رويترز الأنباء زعمت فيه، أن روسيا قد أرسلت مؤخرًا قواتها البرية وقواتها الخاصة إلى محافظة إدلب في شمال غرب سوريا بسبب القتال إلى جانب الجيش السوري ضد المعارضة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان: "المزاعم القائلة إن القوات البرية الروسية والقوات الخاصة يُزعم أنها تشارك في العمليات العسكرية في محافظة إدلب بسوريا، التي نشرتها وكالة الأنباء البريطانية رويترز".

وأضافت الوزارة في بيانها: "هي أكذوبة أخرى. لا توجد قوات برية روسية في سوريا ولم تكن هناك أي قوات".