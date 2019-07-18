كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 14 مهاجرًا في حادث سير بتركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعلنت وكالة الأنباء التركية الحكومية انه تحطمت سيارة تقل مهاجرين في شرق تركيا، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل. وقال تلفزيون ان تي في الخاص انه قتل 14 مهاجرا في الحادث.

و اوضحت وكالة الأناضول ان الشاحنة توغلت في خندق على جانب طريق سريع بالقرب من بلدة أوزالب بالقرب من الحدود التركية مع إيران، بعد أن فقد السائق السيطرة على السيارة، مضيفة انه اصيب عدة مهاجرين آخرين في الحادث.

يعبر معظم المهاجرين بشكل غير قانوني إلى تركيا، في محاولة الوصول إلى اليونان العضو في الاتحاد الأوروبي.

في الشهر الماضي، تجاهلت شاحنة تحمل العشرات من المهاجرين أوامر بالتوقف واصطدمت بجدار في بلدة في شمال غرب تركيا، بالقرب من الحدود التركية مع اليونان. وقتل عشرة مهاجرين في هذا الحادث.

