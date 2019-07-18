كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل ستة مزارعين في لهجوم ببوكو حرام في نيجيريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مصادر أمنية اليوم الخميس إن ستة مزارعين على الأقل قتلوا بالرصاص على أيدي مسلحين يشتبه في أنهم من جماعة بوكو حرام هاجموا منطقة قرب مدينة ميدوجوري بشمال شرق نيجيريا.

ولقى المزارعون مصرعهم فى مجتمع منى دالتى الواقع على بعد حوالى 6 كم شمالا الى مايدوجورى عاصمة ولاية بورنو الشمالية المضطربة يوم الاربعاء.

كما صرح احد كبار الضباط العسكريين، الذى تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، لوكالة انباء ((شينخوا)) بأن الضحايا كانوا يعملون في أراضيهم الزراعية استعدادا لأنشطة الزراعة في موسم الأمطار عندما قام أعضاء المجموعة الإرهابية بغزو مجتمعهم.

وقال المصدر العسكري إن مقاتلي بوكو حرام ركبوا المجتمع على دراجات نارية.

وتم انتشال جثث المزارعين خلال عمليات البحث والانقاذ من قبل السكان المحليين الذين فروا في وقت سابق من المنطقة بسبب الهجوم.

ووفقا للمصدر، تم دفن الضحايا في وقت لاحق من اليوم.

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كما أعرب شريف دانفاني، رئيس فرقة العمل المدنية المشتركة المدعومة من الحكومة، وهي مجموعة ميليشيا، عن أسفه لأن بوكو حرام سبق أن هاجمت وقتلت المزارعين في المجتمع المحلي مرتين.

وصرح دانفاني لوكالة انباء ((شينخوا)) بأن المتشددين في بوكو حرام قاموا في الأوقات السابقة بنقل المواد الغذائية والماشية الخاصة بالمزارعين.

وقال عبد الكريم يحيى، مزارع، كان أخوه ضحية للهجوم الأخير، إن معظم السكان المحليين لم يعودوا يشعرون بالأمان عند الذهاب إلى المزرعة بسبب الخوف من هجمات متشددي بوكو حرام.

وقال إن مقاتلي بوكو حرام في بعض الأحيان يحصدون المحاصيل في مزارع القرويين في الليل.

وفي 24 يونيو، قُتل حوالي 22 مزارعًا محليًا في أعقاب هجوم شنه متشددو بوكو حرام الذين غزوا قرية نغجام، على بعد حوالي 50 كم شرق مدينة داماساك في منطقة موبار للحكومة المحلية في بورنو.

