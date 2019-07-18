الرائد السعودي “يخطف” فوزير من الرجاء وترابزون التركي – صور

تعاقد نادي الرائد السعودي لكرة القدم، مع اللاعب المغربي محمد فوزير، ليعزز صفوفه بدءا من الموسم المقبل، قادما من فريق النصر.

ونشر الرائد عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة لفوزير أثناء توقيع عقد انضمامه لفريقه الجديد، حيث وقع عقدا يمتد لموسمين.

وعلم “اليوم’24” من مصدر مقرب من اللاعب، أن رئيس النادي السعودي، كان أكثر إصرارا على التعاقد معه، وهو الذي أقنعه بالبقاء في السعودية، وتعاقد معه مقابل مليار و200 مليون سنتيم، على الرغم من العروض القوية التي توصل بها، من داخل الدوري السعودي وخارجه.

وتبقى أبرز العروض التي توصل بها فوزير، عرض الرجاء البيضاوي وطرابزون سبور التركي، بالإضافة إلى الفيصلي والحزم، الممارسان في الدوري السعودي.

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ولعب صاحب 27 عاما، الموسم الماضي بنظام الإعارة من النصر، لنادي أحد الذي فقد مكانته في دوري الدرجة الأولى لكأس الأمير محمد بن سلمان، علما أنه خاض تجربة مماثلة بداية الموسم نفسه في فريق اتحاد طنجة.

يذكر أن فوزير، سيجاور مواطنه جلال الداودي المنتقل قبل أسابيع إلى الرائد، قادما من حسنية أكادير في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع الفريق السوسي.