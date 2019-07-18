قبيل النطق بالحكم.. دفاع الضحية النرويجية في جريمة “شمهروش” يطالب بـ500 مليون تعويض

في أول مذكرة لهم لمحكمة الإرهاب بسلا، منذ بداية مسلسل محاكمة المتهمين في جريمة قتل السائحتين الاسكندنافيتين بمنطقة “شمهروش”، طالبت عائلة الضحية النرويجية بتعويض مالي من المحكمة.

وفي هذا السياق، أكدت مصادر من الدفاع لـ”اليوم 24” أن دفاع الضحية النرويجية، طالب في مذكرته اليوم الخميس، للمحكمة، بتعويض قدرخمسة ملايين درهم، جبرا لضرر العائلة.

وكانت المحكمة قد قالت في بداية جلسة اليوم الخميس، إن دفاع الضحية النرويجية حضر أول جلسة من المحاكمة، وطلب من المحكمة مهلة للتخابر مع العائلة، غير أنه لم يعد للمحكمة إلا اليوم، معبرة عن مفاجأتها بالمذكرة التي وجهت إليها اليوم الخميس، من طرف دفاع الضحية النرويجية.

يشار إلى أنه رغم غياب دفاع الضحية النرويجية عن مسلسل محاكمة المتهمين في الجريمة، إلا أن ممثلين للدبلوماسية النرويجية كانوا يحضرون لكل أطوار المحاكمة.

وينتظر أن تنطق محكمة الإرهاب بعد قليل، بحكمها على 24 متهما في قضية شمهروش، حيث فتحت الباب للمتهمين لتوجيه كلمتهم الأخيرة، وانسحبت للمداولة.