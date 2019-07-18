بعد 12 ساعة من إطلاق كليب لمجرد ورمضان.. أرقام حققها “إنساي”- فيديو

بعد مرور 12 ساعة فقط من إطلاقه، حقق كليب الفنانين المغربي، سعد لمجرد، والمصري، محمد رمضان، عدد مشاهدات على “يوتوب”، بلغت أزيد من 1.3 مليون.

وحاز كليب “إنساي” إلى حدود الساعة 173 ألف إعجاب، فيما لم يتعد عدد الذين عبروا عن عدم إعجابهم 11 ألفا.

وصدر كليب “إنساي” على قناة محمد رمضان في “يوتوب”، التي يتابعها أزيد من 5.5 حساب، وسبق أن تجاوزت أعمال رمضان فيها عتبة 100 مليون مشاهدة.

والملاحظ أن كليب “إنساي” لم يدخل بعد قائمة الفيديوهات الأكثر تداولا في المغرب، على عكس العادة، إذ إن كليباته، التي ينشرها على قناته تدخل “الطوندونس” بعد ساعات قليلة من إصدارها، وتسيطر على المرتبة الأولى بعد مدة قصيرة.

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وينتظر كل من سعد لمجرد، ورمضان أن يحقق عملهما نجاحا تعكسه أرقام قياسية على “يوتوب”.

وتقمص رمضان ولمجرد في الكليب قصة شابين يشتغلان في مقهى تعرضا للخيانة من طرف حبيبتيهما، قبل أن يحصلا على مال كثير عاشا به الرفاهية، ولم يعيرا ما تعرضا له أي اهتمام.

وأشرف على إخراج كليب “إنساي” المخرج المصري حسام الحسيني، الذي صور العمل شبيها بفيلم قصير، وعلى نفس تيمة كليبات رمضان، التي يتباهى فيها بالمال، وحياة الرفاهية.