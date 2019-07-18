المهرجان الدولي للسينما بتازة.. تكريم لأسماء مغربية وعربية وعالمية

تشهد الدورة الثانية من المهرجان الدولي للسينما في تازة تكريمات لأسماء فنية مغربية، وعربية، وعالمية، أعطت الكثير في مجال تخصصها لتستحق لحظة اعتراف.

ويكرم في حفل الافتتاح المخرج الكندي “دانييل جرفي”، مخرج فيلم “تازة”، كما يتم تكريم روح المقاوم محمد كسوس، بطل فيلم “كاصو” لمخرجه إسماعيل السعيدي.

ويخصص حفل الاختتام لتكريم المخرجة المغربية المعروفة فريدة بورقية، والمخرج المصري علي بدر خان، علما أن التكريمات لم تهمل الأسماء المحلية، فاختارت اسم المصور، والمنشط التربوي محمد حاجي، المعروف ببابا حاجي.

ويحظى الفنان عبد الوهاب الدكالي، بدوره، بلحظة اعتراف في المهرجان، في حفل يحييه، يوما، قبل الانطلاق الرسمي.

وتنطلق الدورة الثانية من المهرجان الدولي للسينما في تازة، في 22 يوليوز الجاري، وتستمر إلى27 منه بأنشطة مختلفة، ومتنوعة، منها عروضا بعدد من الجماعات، والأقاليم التابعة لتازة ليعيش الجميع أجواء هذا الاحتفال الفني.