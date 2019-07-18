“AMDH ” يقف على صعوبات تهيئة تزمامارت

في إطار متابعة تنفيذ ما تبقى من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في ما يتعلق بتهيئة المعتقلات السابقة، خاصة منها معتقل دار ابريشة بتطوان ومعتقل تازمامارت بميدلت، يواصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان لقاءاته مع ممثلي السلطات المحلية.

وفي ذات السياق، التقى وفد من المجلس بعامل ميدلت، لاستعراض تقدم إنجاز الدراسات التقنية ووضع جدولة زمنية لبدء أشغال تهيئة فضاء تازمامارت.

كما التقى وفد المجلس، قبل أيام قليلة، بوالي جهة طنجة وعامل عمالة تطوان، حيث تم استعراض الصعوبات التي تعيق تسلم فضاء دار ابريشة من قبل المجلس، حيث تم تقديم بعض المقترحات لتجاوز تلك الصعوبات.

وشرع المجلس منذ سنوات في صيانة الأماكن التي عرفت الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، حيث وقع اتفاقيات شراكة مع عدة متدخلين، من أجل تسوية الوضعية العقارية لبعض مراكز الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي السابقة، والعمل من جهة أخرى، على إعادة ترميمها وتحويلها إلى أماكن لحفظ الذاكرة، وإلى مركبات اجتماعية وثقافية واقتصادية.