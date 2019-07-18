في ثاني لقاء إعدادي.. الرجاء يدك شباك هلال تراست بسباعية

أمطر فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، أمس الأربعاء، شباك نادي هلال تراست، بسبعة أهداف دون مقابل، في ثاني مباراة إعدادية يخوضها الفريق الأخضر في معسكره في مدينة أكادير.

وانتهت الجولة الأولى من المواجهة، التي احتضنها الملعب الملحق لمركب أدرار، بفوز الرجاء بسداسية نظيفة، قبل أن يضيف محسن ياجور الهدف السابع في الشوط الثاني.

وشهدت المباراة مشاركة اللاعب، نبيل الجعدي، الذي يخضع لفترة اختبار بالفريق البيضاوي قادما إليه من الدوري الروماني، حيث قدم مردودا طيبا، وسجل هدفا من سباعية الرجاء، مما يرجح إمكانية ضمه، بشكل رسمي، إلى صفوف بطل كأس السوبر الإفريقي.

يذكر أن الفريق الأخضر، خاض لقاء إعداديا أول، الأحد الماضي، أمام نادي أولذهام الإنجليزي، وانتهى بتفوق هذا الأخير بهدف دون رد، علما أن الرجاء تنتظره مباراة إعدادية أخرى مع أولمبيك خريبكة، قبل إنهاء معسكره الإعدادي في مدينة أكادير.