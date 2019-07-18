وفد حماس يبحث مع مسؤول إيراني تحديات القضية الفلسطينية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التقى وفد قيادي من حركة حماس برئاسة عضو مكتب العلاقات العربية والإسلامية أسامة حمدان، أمس الأربعاء، المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران حسين أمير عبد اللهيان.

وجرى اللقاء في مقر السفارة الإيرانية في بيروت، وضم وفد حماس أيضاً ممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي، ونائب المسؤول السياسي جهاد طه، ومسؤول العلاقات الإعلامية عبد المجيد العوض.

وقدم وفد حماس شرحا وافيا عن الأوضاع في فلسطين، لا سيما تداعيات صفقة القرن الأميركية على القضية الفلسطينية وانتقاصها من حقوق الشعب الفلسطيني، لا سيما حق اللاجئين الفلسطينيين بعودتهم إلى أرضهم التي هجروا منها، مجددين تمسك الحركة بنهج المقاومة حتى التحرير والعودة.

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من جهته، رحب عبد اللهيان بوفد حركة حماس، مجددا دعم بلاده للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، مشيداً بدور حركة حماس وفصائل المقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والدفاع عن مقدسات الأمة.

ثمن الجانبان العلاقة الإيجابية بينهما، مؤكدين استمرارها خدمة للقضية المركزية للأمة قضية فلسطين.