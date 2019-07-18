الهولندي ماتيس دي ليخت عضو رسمي في يوفنتوس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكّد نادي يوفنتوس بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم أنّه تعاقد مع مدافع أياكس أمستردام ومنتخب هولندا ماتيس دي ليخت، بصفقة بلغت 75 مليون يورو أي ما يعادل 84.25 مليون دولار ليكون بهذا ثالث أغلى لاعب في تاريخ نادي "السيدة العجوز" بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو (105 ملايين يورو) والأرجنتيني غونزالو هيغواين (90 مليون يورو).

ويمتدّ العقد لمدّة خمس سنوات، ويتضمن بندا لفسخ التعاقد بقيمة 150 مليون يورو والذي سيكون متاحا بداية من العام الثالث للتعاقد.

وأعرب يوفنتوس عن سعادته بالتعاقد مع قائد أياكس أمستردام، مشيدا بمدافعه الجديد "مهارة فنية، قوة بدنية هائلة، رؤية ثاقبة في الملعب، إدارة وديناميكية دفاعية، حس تهديفي وخصوصا بالرأس: ماتيس توليفة مثالية للمدافع الحديث"؛ ونقال في بيان على موقعه في الإنترنت: " إنها الأنباء التي كانت جماهير يوفنتوس تنتظر سماعها طوال الصيف.. ماتيس دي ليخت بات وبشكل رسمي لاعبا في يوفنتوس".

وتعد قيمة صفقة الانتقال، التي تشمل تكاليف إضافية بقيمة 10.5 مليون يورو، الحد الأعلى للنطاق السعري للاعب والذي ذكرته شبكة سكاي إيطاليا في حزيران/ يونيو الماضي والذي تراوح ما بين 65 و75 مليون يورو.

وأبلغ دي ليخت تلفزيون هيئة الإذاعة الهولندية في يونيو أن كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس طلب منه الانضمام للنادي الذي يقع مقره في تورينو عقب المباراة النهائية لدوري الأمم الأوروبية التي فازت فيها البرتغال على هولندا 1- 0.

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وساهم الواعد دي ليخت (19 عاما) بتألق فريقه أياكس أمستردام الموسم الماضي في مسابقة دوري أبطال أوروبا عندما بلغ دور الأربعة بإطاحته ريال مدريد الإسباني حامل اللقب من ثمن النهائي ويوفنتوس بالذات من ربع النهائي قبل أن يخرج على يد توتنهام الإنكليزي بفارق الأهداف (فاز 1-صفر في لندن، وخسر 2-3 في أمستردام). وكان قد شارك في 15 مباراة مع منتخب بلاده وخاض 33 مباراة الموسم الماضي وسجل ثلاثة أهداف.

وبات دي ليخت أحد أبرز المدافعين الأكثر مطمعا في عالم الكرة المستديرة، وكان فريقا باريس سان جرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني أحد المهتمين بالحصول على خدماته؛ إذ يتقن الدولي الهولندي الفارع الطول (1,89 م) اللعب بكلا القدمين ويحسن التمركز في أرضية الملعب بشكل رائع.

وبدأ دي ليخت مسيرته الاحترافية في سن السادسة عشرة وتحديدا في أيلول/ سبتمبر 2016، وارتدى قميص المنتخب البرتقالي في عمر 17 عاما فقط وتحديدا في آذار/مارس 2017.

وخاض دي ليخت 117 مباراة في مختلف المسابقات بقميص أياكس، وسجل 13 هدفا، بينها ثلاثة أهداف على الصعيد الأوروبي في مغامرة الفريق إلى المربع الذهبي الموسم الماضي، علما بأنه سجل هدف الفوز في عقر دار يوفنتوس وساهم في إقصاء النادي الإيطالي من الدور ربع النهائي بالحاق الهزيمة به إيابا 1-2، بعد التعادل 1-1 ذهابا.