تركيا: 15 قتيلا إثر تعرض حافلة تقل مهاجرين لحادث طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي 15 شخصا مصرعهم وأصيب 28 آخرون بجروح، اليوم الخميس، لدى تعرض حافلة صغيرة تقل مهاجرين لحادث طرق في محافظة فان التركية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "دوغان" الخاصة.

وقالت الوكالة إن بين الضحايا نساء وأطفال، وجميعهم أجانب، موضحة أن الحادث وقع بالقرب من الحدود الإيرانية أثناء دخول المهاجرين بشكل غير قانوني إلى تركيا.

وبحسب معلومات حصل عليها مراسل الأناضول، فإن حافلة ذات اللوحة الرقمية (76AAC 296)، تدهورت في منطقة غبك يولو (طريق الحرير)، بولاية وان.

ووفقا للمعطيات الأولية، فقد لقي 15 من المهاجرين غير النظاميين مصرعهم، وأصيب آخرون بجروح. وأسعف المصابين إلى مستشفيات ولاية وان للعلاج.

وكانت الحصيلة الأولى أشارت الى وقوع 14 قتيلا، لكن محافظ فان محمد أمين بيلماز، أكد ارتفاع الحصيلة إلى 15، حسب ما نقلت عنه الوكالة نفسها.

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وتم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين عنه.

وظهر في صور تم تداولها عناصر من فرق الإنقاذ وهي تحيط بالحافلة المقلوبة في حقل على سفح تلة.

ووقع الحادث ظهر الخميس عندما فقد سائق الحافلة السيطرة عليها، حسب ما نقلت وكالة دوغان.