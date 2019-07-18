شكرا لقرائتكم مساهمو نتفلكس ينتجون "دراما مالية" بعد نتائج الشركة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - صدمت شركة Netflix المستثمرين بعد أن أعلنت عن انخفاض عدد عملائها في الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ 2011 بـ130 ألف مستخدم بسبب ارتفاع الأسعار وضعف البرامج التلفزيونية الجديدة.

كذلك جاء النمو في عدد عملائها دوليا بنصف تقديرات الشركة سابقا إذ زاد عددهم بـ2.8 مليون عميل.

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وقد تراجعت الأرباح الصافية لشركة "نتفليكس" بـ30% خلال الربع الثاني من هذا العام مقارنة مع الفصل المماثل من العام الماضي إلى 270.65 مليون دولار.

هذه النتائج أثارت قلق المستثمرين في ظل الأرباح المتواضعة نسبيا مقابل الإنفاق المرتفع جدا الذي فاق 3 مليارات دولار على البرامج خلال الربع الثاني يضاف إليها 600 مليون دولار للتسويق.

مع ذلك، تعتزم الشركة إضافة 7 ملايين مشترك جديد في الربع الثالث بسبب عودة بعض برامجها المهمة في مواسم جديدة.