قتيلان وإصابة 3 آخرين نتيجة تفجير انتحاري شمالي سيناء

أفادت وكالة "​رويترز​" للانباء عن "سقوط قتيلين وإصابة 3 آخرين نتيجة ​تفجير​ انتحاري في موقف للسيارات قرب الشيخ زويد شمالي ​سيناء​"، مشيرةً إلى أن "العملية تم اكتشافها نتيجة إبلاغ عناصر قبلية بالمنطقة ​الأمن​ عن تحرك الانتحاري، ما أجبره على تفجير الحزام الناسف الذي كان يرتديه".

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