سفير سوريا بالعراق ووزير الدفاع السوري بحثا في سبل تطوير التعاون بين البلدين

أفادت وزارة الخارجية السورية، في بيان، بأن "السفير السوري في بغداد صطام جدعان الدندح ووزير الدفاع العراقي نجاح الشمري بحثا في سبل تطوير التعاون المشترك بين سوريا والعراق".
وأكد السفير الدندح أن "اللقاء يأتي في إطار التشاور الثنائي بين البلدين بشأن تطوير التنسيق المشترك في الحرب التي يخوضها البلدان الشقيقان ضد التنظيمات الإرهابية".
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