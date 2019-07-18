سفير سوريا بالعراق ووزير الدفاع السوري بحثا في سبل تطوير التعاون بين البلدين

أفادت ​وزارة الخارجية السورية​، في بيان، بأن "​السفير السوري​ في ​بغداد​ صطام جدعان الدندح ووزير الدفاع ​العراق​ي نجاح الشمري بحثا في سبل تطوير التعاون المشترك بين ​سوريا​ والعراق".

وأكد السفير الدندح أن "اللقاء يأتي في إطار التشاور الثنائي بين البلدين بشأن تطوير التنسيق المشترك في الحرب التي يخوضها البلدان الشقيقان ضد التنظيمات الإرهابية".