الشرطة الألمانية: اعتقال شخصين للاشتباه بتحضيرهما لهجوم في البلاد

أعلنت ​الشرطة الألمانية​ عن "اعتقال رجلين وسط شبهات بأنهما كانا يعتزمان تنفيذ هجوم في مدينة ​كولونيا​ ودورين غرب ​ألمانيا​"، موضحةً "أنها نفذت اشرطة عمليات مداهمة في ساعات مبكرة من اليوم".

وأشارت إلى أن "الحملة جاءت بعد بلاغات تلقتها ​قوات الأمن​ ضد أشخاص من "دوائر إسلامية" أعلنت أنهم يشكلون خطرا محتملا على العامة"، لافتةً إلى أن "التركيز في تلك المداهمات كان على شقة في بلدة دورين في أطراف كولونيا، حيث بحثت عن أدلة ملموسة على هجوم محتمل قد يتم التخطيط له".