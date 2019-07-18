صندوق النقد الدولي: تونس عارضت توصيتنا بصدد الأجور

ذكر صندوق النقد الدولي أن "تونس عارضت توصية قدمها لها تتعلق بالأجور في القطاع العام وأسعار الطاقة"، مشددا على أن "تونس بحاجة للانضباط لبلوغ الحد الأدنى من العجز المالي المستهدف".
ولفت إلى أن "نتائج جهود تونس بدأت تظهر، إذ تراجع التضخم في البلاد مع انخفاض كبير في عجز الميزانية"، مشيراً إلى أنه "من المتوقع أن يتراجع العجز بحلول نهاية العام الجاري إلى 3.9% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وأن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 2.6%، إلا أن هذا المستوى لا يزال منخفضا جدا للحد من البطالة".
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