الدويهي: هذه الموازنة تسهم في تعميق شرخ الثقة بين السلطة والمواطن

لفت عضو كتلة "​لبنان الحر​ الموحد" النائب ​اسطفان الدويهي​​ إلى أن "​النفايات​ تملأ شوارعنا وهذا أمر مرفوض وصحة المواطنين في رقابنا"، مطالباً بـ"تحديد موعدا واضحا ومحددا لرفع النفايات من شوارع ​قضاء زغرتا​ الزاوية وبقية أقضية ​الشمال​ وكلامي هذا موجه لرئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ووزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ ووزيرة الداخلية ​ريا الحسن​"، مشيراً إلى "اننا نريد حلا لا تأويلات وفلسفات لا تقدم ولا تأخر".

وخلال اليوم الثالث من ​جلسات مناقشة​ مشروع موازنة العام 2019 في ​مجلس النواب​، أشار الدويهي إلى "أنني رأيت ​الموازنة​ خط عشوائي، موازنة تعوزها الرؤية ولا تمت للاصلاحات بصلة هدفها واحد ارضاء الخارج و تراهن عليه مسقطة الاثمان السياسية الباهظة لتقديماته متناسية أنه ليس جمعيات خيرية معجبة بلبنان بل رهان من الخارج لاثقال كاهل ​الدولة​ بمزيد من الديون".

وأفاد بأن "هذه الموازنة ترفع شعار التقشف في ظل انكماش اقتصادي وهذه عجيبة من العجائب في حين المطلوب ضخ المشاريع الاستثمارية وبالاخص الاسكان وغيرها من الاستثمارات"، مشيراً إلى أن "رفع الفوائد المصرفية والابقاء عليها بالشكل القائم اليوم دون تدخل من الدولة سيفاقم الانكماش الاقتصادي على أكثر من صعيد الامر الذي يتناقض وأبسط قواعد الاقتصادية الانقاذية".

واعتبر الدويهي أن "هذه الموازنة تسهم في تعميق شرخ الثقة مع المواطن في الوقت الذي من المفترض أن تشكل استعادة الثقة بين السلطة والمواطن وهذه قضيتنا المركزية ولا معنى ولا قيمة لأي جهد في غياب ثقة المواطن بدولته".