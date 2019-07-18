النائب مراد لخريجي liu في طرابلس: انتم رصيد هذا الوطن

اشار النائب ​عبد الرحيم مراد​ في كلمة له خلال حفل تخرّج طلاب ​الجامعة اللبنانية الدولية​ في ​طرابلس​ إلى أن "الأرقامُ تشيرُ إلى أنَّ تكنولوجيا المعرفة، تَدِرُّ على مالِكيها من الأرباح، ما يفوقُ بكثيرِ أرباحَ المواردِ الطبيعية، وأصبحَ بفضْلِها أشخاصٌ أغنى من دُول، وأصبحتْ دولٌ لا تملِكُ إلا عقولَ مُواطِنيها أغنى مِنْ أغنى الدولِ بالنفطِ و​الغاز​".

ولفت مراد الى ان "الجامعةُ اللبنانيةُ الدولية، أخذتْ على نفْسِها العهدَ بأنْ تكونَ جامعةَ للجميع، وأنْ يكونَ الإنماءُ المتوازِنُ أحدَ أهدافها، فانتشرتْ بفروعِها التسعةِ على مساحةِ الوطن، كما أخذت عهداً بأن تكونَ الوحدةُ التربويةُ العربية، على قائمةِ طُمُوحها، فامتدَّتْ إلى أرجاءِ الأمةِ العربية، وأنْ تصِلَ إلى كلِ مُواطنٍ لبناني وعربيٍ في دنُيْا المهجرِ و​الاغتراب​، فانتشرتْ في أكثرَ من مكانٍ في هذا ​العالم​، محافظةً على أفضلِ معاييرِ الجودةِ في التعليمِ العالي".

واشار مراد إلى أن "الخرّيجين استعدوا أفضلَ الاستعداد، بما امتلكُوا من مؤهلاتِ التعليمِ العالي معرفياً، وبما يمتلكُون بالفطرةِ وبالتربيةِ العائلية، مِنْ حِسِّ المسؤوليةِ وطنياً ومجتمعياً، ليكُونوا رصيدَ هذا الوطن، وموردَه البشريَّ الذي لا ينضُب، والذي هو اليوم كنزُ الأممِ والشعوب".